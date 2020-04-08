Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России

Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, эффект от режима самоизоляции будет понятен во второй половине следующей недели. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что на совещании доминировало мнение, что самоизоляция была верным решением.
7 апреля президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России и попросил специалистов высказаться по этому вопросу. В свою очередь, директор института «Микроб», ученый-микробиолог Владимир Кутырев высказал мнение, что ответ на этот вопрос можно будет дать только через неделю.
Ранее глава государства заявил, что пик распространения нового вируса в стране еще не пройден, однако, по его словам, ситуация не безнадежная.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения