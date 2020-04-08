Россию и Асада обвинили в химических атаках с воздуха

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) установила, что к химическим атакам на город Эль-Латамна в сирийской провинции Хама причастна сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты пришли к выводу, что зарин и хлор использовали в качестве химического оружия, их сбрасывали в бомбах с военных самолетов и вертолетов. В частности, армия Асада целилась в госпиталь, говорится в сообщении.

ОЗХО также обвиняет Россию: сирийцы якобы сбрасывали бомбы с российского истребителя «Сухой» Су-22. Москва пока не прокомментировала обвинения.

В июле 2018-го эксперты ОЗХО пришли к выводу, что хлор использовался при обстреле госпиталя в Эль-Латамна и ближайших районах во время атак 24, 25 и 30 марта 2017 года.

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