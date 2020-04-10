Российским врачам захотели увеличить отпуск

Российским врачам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, захотели увеличить отпуск. С соответствующей просьбой обратился к главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.
Помимо финансовых мер поддержки медикам, ранее введенных в стране, парламентарий предложил обеспечить им оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. По его мнению, доктора смогут воспользоваться им после завершения «режима особых мер».
Ранее президент России Владимир Путин поручил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Врачам предлагается доплачивать 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.
По последним данным, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 89 умерли, 698 выздоровели. Общее число заразившихся в мире превысило 1,6 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения