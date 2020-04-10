Российским врачам захотели увеличить отпуск

Российским врачам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, захотели увеличить отпуск. С соответствующей просьбой обратился к главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

Помимо финансовых мер поддержки медикам, ранее введенных в стране, парламентарий предложил обеспечить им оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. По его мнению, доктора смогут воспользоваться им после завершения «режима особых мер».

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Ранее президент России Владимир Путин поручил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Врачам предлагается доплачивать 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.

По последним данным, в России коронавирус выявили у 10 131 человека, 89 умерли, 698 выздоровели. Общее число заразившихся в мире превысило 1,6 миллиона человек.

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