Крупнейший в мире украинский самолет привлекли к борьбе с коронавирусом

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, привлекли к борьбе с коронавирусом. Видео его взлета опубликовал Telegram-канал «Обозреватель».
В субботу, 11 апреля, Ан-225 вылетел из международного аэродрома «Киев-Антонов-2».
Сообщается, что самолет присоединится к перевозке гуманитарных медицинских грузов из Китая в страны Европы. Также уточняется, что перед полетами Ан-225 прошел техническое обслуживание и модернизацию.
В марте Ан-225 «Мрия» впервые взлетел после 18-месячного ремонта. Как писало издание Popular Mechanics, отремонтированный самолет получил, вероятно, новый двигатель производства украинского «Ивченко-Прогресс» и обновленную авионику.
По последним данным, на Украине зарегистрированы более 2,5 тысячи случаев заболевания во всех регионах, кроме Николаевской области. Умерли 73 человека, четверо из них за последние сутки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения