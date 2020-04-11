Крупнейший в мире украинский самолет привлекли к борьбе с коронавирусом

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, привлекли к борьбе с коронавирусом. Видео его взлета опубликовал Telegram-канал «Обозреватель».

В субботу, 11 апреля, Ан-225 вылетел из международного аэродрома «Киев-Антонов-2».

Сообщается, что самолет присоединится к перевозке гуманитарных медицинских грузов из Китая в страны Европы. Также уточняется, что перед полетами Ан-225 прошел техническое обслуживание и модернизацию.

В марте Ан-225 «Мрия» впервые взлетел после 18-месячного ремонта. Как писало издание Popular Mechanics, отремонтированный самолет получил, вероятно, новый двигатель производства украинского «Ивченко-Прогресс» и обновленную авионику.

По последним данным, на Украине зарегистрированы более 2,5 тысячи случаев заболевания во всех регионах, кроме Николаевской области. Умерли 73 человека, четверо из них за последние сутки.

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