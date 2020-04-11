Названа категория граждан с правом ездить без спецпропуска

Поездки без цифрового пропуска в служебных целях в Москве и Подмосковье может совершать определенная категория граждан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.
В список входят чиновники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники, журналисты и частные охранники. Они должны иметь при себе удостоверения установленного государством образца.
Кроме того, пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.
Как сообщалось ранее, Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. По словам столичного градоначальника, начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Цифровой пропуск представляет собой код из цифр и букв. Его необходимо получить для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения