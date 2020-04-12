В российском регионе ужесточили правила выхода из дома

В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра цифрового развития республики Айрата Хайруллин.

Сообщается, что оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане изменил правила выхода из дома по СМС-разрешениям из-за того, что некоторые граждане злоупотребляли этим методом. Теперь жители смогут съездить на дачу только два раза в неделю, а посетить многофункциональные центры — раз в неделю.

«Более 100 тысяч человек в Татарстане фактически каждый день ездят на дачу. Мы прекрасно понимаем, что для этой категории граждан ничего не поменялось. Поэтому поездки на дачу тоже будут сокращены и будут составлять два раза в неделю», — сказал министр.

В общей сложности СМС-пропуска каждый день оформляют в Татарстане более 800 тысяч жителей, уточнил Хайруллин.

С 1 апреля в Татарстане функционирует система получения СМС-разрешений, позволяющая жителям выходить из дома в рамках всеобщего режима самоизоляции. Власти изначально позволяли жителям выйти из дома на один час, если им необходимо было посетить суд, доставить несовершеннолетних в или из образовательных организаций, посетить медицинские или ветеринарные учреждения, восстановить паспорт, выехать на дачу или вернуться оттуда, сходить в кредитные организации и на почту, доставить лекарства и продукты, оказать помощь нетрудоспособным родственникам, изменить место проживания, сходить на похороны.

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