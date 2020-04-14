Советские мемориалы в Австрии защитили во время пандемии коронавируса

В Австрии рассказали о защите советских памятников во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил посол России в стране Дмитрий Любинский в интервью телеканалу «Звезда».
В частности, речь идет о мемориале советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Даже во время эпидемии происходят акты вандализма, отметил Любинский. По его словам, любой ущерб устраняют довольно оперативно.
Дипломат рассказал, что год назад у мемориала были установлены две камеры видеонаблюдения. Благодаря этому правоохранительным органам проще отследить вандалов.
Любинский уже говорил о том, что в Австрии остро стоит проблема осквернения советских памятников, отмечает «Звезда». По его мнению, местные власти предпринимают достаточно эффективные меры для борьбы с вандалами, чему могут поучиться и в других европейских государствах.
22 июня 2020 года фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» откроет мемориал в память советских военных в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя. Там похоронены солдаты и офицеры, погибшие во время освобождения Австрии от фашистской оккупации.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения