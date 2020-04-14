Советские мемориалы в Австрии защитили во время пандемии коронавируса

В Австрии рассказали о защите советских памятников во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил посол России в стране Дмитрий Любинский в интервью телеканалу «Звезда».

В частности, речь идет о мемориале советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Даже во время эпидемии происходят акты вандализма, отметил Любинский. По его словам, любой ущерб устраняют довольно оперативно.

Дипломат рассказал, что год назад у мемориала были установлены две камеры видеонаблюдения. Благодаря этому правоохранительным органам проще отследить вандалов.

Любинский уже говорил о том, что в Австрии остро стоит проблема осквернения советских памятников, отмечает «Звезда». По его мнению, местные власти предпринимают достаточно эффективные меры для борьбы с вандалами, чему могут поучиться и в других европейских государствах.

22 июня 2020 года фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» откроет мемориал в память советских военных в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя. Там похоронены солдаты и офицеры, погибшие во время освобождения Австрии от фашистской оккупации.

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