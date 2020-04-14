Пожар у Чернобыльской АЭС не смогли потушить за десять дней

Спасатели и работники лесной охраны десятый день продолжают тушить пожары на территории четырех лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки. По данным ГСЧС, к тушению привлечены около 400 человек и почти 100 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета, которые за сутки сбросили более 500 тонн воды.

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Пресс-служба государственного агентства по управлению зоной отчуждения отмечает на своей странице в Facebook, что верховой пожар не могут потушить в селе Рассоха, а также в районе села Кривая Гора, на левом берегу Припяти.

Ранее были ликвидированы возгорание между прудом-охладителем Чернобыльской АЭС и рекой Припять, а также огонь, дошедший до открытого распределительного устройства.

С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.

Ранее по факту поджога полиция задержала 27-летнего жителя одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

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