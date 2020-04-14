Навка рассказала о походах к холодильнику в трениках на самоизоляции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в программе «Вечерний Ургант» рассказала, как проходит ее самоизоляция. Видео доступно на сайте Первого канала.

«Я уже три недели хожу в одних трениках. Признаюсь, такой размеренный образ жизни затягивает: треники, вот это все», — заявила Навка. Она подчеркнула, что рада вновь нанести макияж и красиво одеться для участия в съемках. «К сожалению, на карантине увеличилась частота подходов к холодильнику», — добавила бывшая спортсменка.

27 марта Навка рассказала о самочувствии после посещения празднования дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого, на котором присутствовал певец Лев Лещенко, заразившийся коронавирусом.

Навка выиграла золото Олимпийских игр-2006 в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым. Также она двукратная чемпионка мира и трехкратная — Европы. В последние годы фигуристка занимается постановкой и участием в собственных ледовых шоу.

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