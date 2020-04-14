Названа общая сумма наложенных на нарушителей карантина в Москве штрафов

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина с момента ужесточения ответственности, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба столицы.

Нарушители карантина находились на домашнем лечении с подтвержденным коронавирусом. Теперь их поместили в обсерваторы (специальные помещения, предусматривающие комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий) в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. 25 человек получили штрафы в последние три дня.

Ранее стало известно, что московские полицейские составили более 400 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции. В ведомстве сообщили «Ленте.ру», что в столице было увеличено количество патрульных нарядов, которые работают в круглосуточном режиме.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина по коронавирусу. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

Всего в России, по последним данным, зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 13 тысяч зараженных находятся в Москве. 1 94 человек выздоровели, 170 пациентов с коронавирусом умерли.

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