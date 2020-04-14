Названа общая сумма наложенных на нарушителей карантина в Москве штрафов

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина с момента ужесточения ответственности, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба столицы.
Нарушители карантина находились на домашнем лечении с подтвержденным коронавирусом. Теперь их поместили в обсерваторы (специальные помещения, предусматривающие комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий) в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево. 25 человек получили штрафы в последние три дня.
Ранее стало известно, что московские полицейские составили более 400 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции. В ведомстве сообщили «Ленте.ру», что в столице было увеличено количество патрульных нарядов, которые работают в круглосуточном режиме.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина по коронавирусу. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.
Всего в России, по последним данным, зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 13 тысяч зараженных находятся в Москве. 1 94 человек выздоровели, 170 пациентов с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения