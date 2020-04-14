Россияне описали идеального работодателя и заявили, что главным критерием является достойный уровень зарплаты. Такое мнение высказали 89 процентов респондентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

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Среди главных характеристик участники опроса также назвали хороший социальный пакет (56 процентов) и перспективы карьерного роста (55 процентов). Половина россиян считает важными хорошие отношения в коллективе и стабильность компании.

Исследователи установили, что женщины больше мужчин обращают внимание на хороший социальный пакет (60 процентов женщин против 51 процента мужчин) и хороший коллектив (55 процентов против 49). Мужчины чаще говорят о важности размера компании (13 процентов против 9).

Молодежь в возрасте до 24 лет считает наиболее важными критериями идеального работодателя возможность карьерного роста (73 процента). Россияне моложе 35 лет говорят о возможности профессионального развития (ее отметили 48 процентов респондентов из этой возрастной категории).

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