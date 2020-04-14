Найден способ бороться с разводами с помощью квартир

Найден способ бороться с разводами в России с помощью жилья — необходимо строить маленькие квартиры. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова передает агентство «Москва».

По мнению политика, в стране надо возводить «малогабаритки»: «однушки» (для людей без пары) и «двушки». «Чтобы они [супруги] могли разойтись по комнатам. Он в одной, она в другой, между ними дверь. Когда захотят, пойдут вместе чай попьют», — сказал Жириновский.

Как отметил политик, плюсы покупки двухкомнатной квартиры заключаются не только в том, что у каждого члена семьи будет личное пространство, но и в том, что при разводе делить жилье небольшой площади проще, чем большое и дорогое. «А то строят дворцы, а потом делят перед всей страной имущество», — заключил Жириновский.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru