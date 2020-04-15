Российский клуб снялся с чемпионата во время пандемии

«Армавир» объявил о снятии с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Заявление опубликовано на сайте клуба.

В руководстве клуба пришли к такому решению из-за несоответствия «Армавира» требованиям по лицензированию на сезон-2020/2021. Кроме того, на ситуацию повлияла и пауза в чемпионате, вызванная пандемией коронавируса.

Последний матч команда проиграла. 15 марта «Армавир» уступил «Балтике» со счетом 0:2. Перед паузой в ФНЛ клуб занимал 12-е место в турнирной таблице.

Пауза в футбольных первенствах России продлится до 31 мая. Соревнования приостановлены во всех турнирах, проводящихся под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Отсутствие матчей подтолкнуло клубы к пересмотру соглашений с футболистами. На сокращение зарплат пошли в «Спартаке», «Локомотиве», «Динамо» и ЦСКА.

С финансовыми трудностями столкнулись и европейские клубы. 4 апреля стало известно, что сразу четыре представителя Бундеслиги оказались под угрозой банкротства. Издание Kicker утверждает, что клубы могут объявить о самоликвидации в мае или июне, в том случае, если чемпионат страны не возобновится.

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