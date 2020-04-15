Непобежденный боксер-чемпион ударил сам себя во время видеоурока

Видео: @SamMaxwell88 / Twitter

Британский боксер и чемпион Европы Сэм Максвелл ударил сам себя во время видеоурока. Ролик опубликовал сам спортсмен в своем Twitter.

31-летний британец собирался продемонстрировать комбинацию, завершающуюся апперкотом. После нескольких попаданий по боксерскому мешку Максвелл нанес заключительный удар. Перчатка боксера соскользнула со снаряда и угодила ему прямо в глаз. Максвелл удостоверился, что запись идет, а его оператор отметил, что лицо британца «выглядит плохо».

Максвелл — непобежденный боксер в профессиональном ринге. На его счету 13 успешных поединков. 11 побед он одержал нокаутом.

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