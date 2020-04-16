Главу UFC призвали отказаться от «бойцовского острова»

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Кристиана Жустину раскритиковала идею главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, который анонсировал проведение турниров на частном острове во время пандемии коронавируса. Ее слова передает MMA Junkie.

34-летняя бывшая чемпионка UFC призвала его отказаться от затеи. «Все обязаны соблюдать карантин — таковы правила. Конечно, многим людям не хочется сидеть дома. Это тяжело. И Уайт должен сделать что-то другое, а не пытаться продвинуть свои бои, думая лишь о собственных интересах. Сейчас лучше ждать», — заявила Жустину.

Согласно данным ESPN, UFC запланировал турнир на 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. Устное согласие на участие дал американец Тони Фергюсон. Ожидается, что на ивенте выступит и российский тяжеловес Алексей Олейник.

10 апреля стало известно, что UFC 249 перенесен на неопределенный срок. В интервью с корреспондентом ESPN Уайт отметил, что на частном острове уже готовится инфраструктура и через месяц там можно будет проводить турниры.

В декабре 2018-го Жустину утратила титул чемпионки UFC в поединке с соотечественницей Амандой Нуньес. Реванш между ними так и не состоялся. Уайт критиковал Жустину за нежелание вновь встречаться в октагоне с Нуньес. 2 августа 2019-го бразильянка покинула промоушен из-за конфликта с главой UFC.

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