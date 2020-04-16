Литва обвинила российские СМИ в дезинформации

Министерство обороны Литвы в ежегодном отчете о состоянии национальной кибербезопасности обвинило российские СМИ в дезинформации. Об этом пишут РИА Новости.
Утверждается, что основным источником дезинформации в Литве остаются СМИ, контролируемые Россией. При этом оборонное ведомство не назвало конкретных средств массовой информации и не привело примеров публикаций.
В отчете говорится, что в Литве увеличилось число кибератак, которые были более продвинутыми как с точки зрения технологических решений, так и с точки зрения контента. При этом авторы утверждают, что «недружественные к Литве источники информации» стремились формировать негативный имидж страны на Западе.
«Был сформирован образ Литвы как враждебного и ненадежного государства. Не удалось избежать контента, разжигающего войну и национальную ненависть, и были использованы непрозрачные элементы построения контента и элементы обмана: фальсифицированные факты, преднамеренно искаженные заявления, комментарии или пресс-релизы публичных лиц, визуальные материалы, изготовленные посредством видеомонтажа, под прикрытием личностей других лиц или учреждений», — указывается в документе.
Власти прибалтийских республик неоднократно препятствовали работе российских СМИ. 31 января в аэропорту Вильнюса была задержана корреспондентка телеканала «Звезда» Юлия Шатилова, которая прибыла в Литву для съемок серии репортажей.
В декабря 2019-го года на давление властей пожаловались сотрудники агентства Sputnik в Эстонии. По их словам, руководство страны под угрозой уголовного преследования потребовало от них прекратить работать на российское агентство. Таллин объяснил это санкциями против генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.