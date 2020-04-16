Победивший коронавирус 17-летний пациент сделал предупреждение подросткам

Юный житель ирландского города Дублин, победивший пневмонию COVID-19, сделал предупреждение подросткам. Его слова приводит Dublin Live.

Брэндон Фэй (Brandon Fay) начал проявлять симптомы коронавируса 25 марта. «Я жаловался на кашель и одышку, но списывал это на свою астму», — рассказал он. На следующий день юноша пошел на регулярное обследование в больницу, где у него и диагностировали COVID-19. «Уже через полчаса меня положили в палату. У меня пропал аппетит, мне было очень тяжело дышать. Благо, я не попал в реанимацию, и ко мне не подсоединяли аппараты», — добавил он.

Ирландец провел три дня в полной изоляции, после чего его перевели в палату к двум другим пациентам с коронавирусом. «Я жутко нервничал, я чувствовал себя отрезанным от мира, ведь никто не мог посещать меня. Ко мне допускали только медсестер и врачей. Это был ужасный опыт», — отметил он. Благодаря лечению Фэй быстро пошел на поправку. В результате его выписали и перевели на домашний карантин.

Юноша признался, что в силу возраста он считал себя неуязвимым к пневмонии COVID-19. «Обращаюсь к тинейджерам, которые ходят на ночевки к друзьям, катаются вместе на великах, посещают пляжи и тусуются группами. Спросите себя, действительно ли это стоит того? Вы же распространяете вирус. Ладно, возможно, вы легко отделаетесь, но вы же можете заразить ваших родителей и бабушек с дедушками. Почему бы не подумать о них?» — высказался он.

Фэй посоветовал воспользоваться такими платформами, как Snapchat, Facebook, FaceTime или WhatsApp, чтобы поддерживать контакт с внешним миром. «Не выходите на улицу и не подвергайте вашу семью риску заражения. Если я смог заболеть пневмонией в свои 17 лет, значит можете и вы», — подытожил ирландец.

Ранее житель английского города Марлоу, графство Бакингемшир, зараженный коронавирусом нового типа, сделал предупреждение из отделения интенсивной терапии. В заключение он призвал людей перестать лихорадочно покупать продукты, не забывать соблюдать меры предосторожности и не рисковать здоровьем родных и близких.

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