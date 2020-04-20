Умер режиссер «Тома и Джерри»

Иллюстратор, кинорежиссер и мультипликатор, один из создателей «Тома и Джерри» Джин Дейч умер в Праге. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причина смерти не уточняется. Дейчу было 95 лет.

Джин Дейч выступил режиссером тринадцати эпизодов мультипликационного сериала «Том и Джерри», а также работал над мультсериалом «Морячок Папай». Помимо этого, он создал мультфильмы «Манро» и «Нудник», а также мультсериал «Том Тэррифик». Короткометражный «Манро», вышедший в 1960-м, получил премию «Оскар».

В 2018 году из жизни ушел российский мультипликатор и комиксист Павел Сухих, более известный как Хихус. Причиной смерти стал рак. Художнику было 50 лет.