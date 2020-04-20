Российские ученые разработали противоопухолевые хирургические нити

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали хирургические нити, использование которых снижает риск рецидива опухолей после их удаления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Разработчики закрепляют на нитях специальные препараты, которые оказывают противоопухолевый эффект. Препараты содержат сарколизин, 5-фторурацил, проспидин, циклофосфан, 6-меркаптопурин, метотрексат, что позволяет получать шовный материал широкого спектра противоопухолевого действия. «Материал не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Новизна разработки подтверждена патентами», — сказали в университете.

Сейчас противоопухолевые нити проходят этап клинических испытаний.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!