Раскрыта тайна смертельно опасного вируса

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США раскрыли тайну уникальной структуры и функций белка VP3, который помогает ротавирусам избегать иммунного ответа. Открытие позволит разработать препараты для лечения опасных ротавирусных инфекций, которые приводят к около 200 тысячам смертей ежегодно. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Оказалось, что VP3 состоит из четырех молекулярных модулей, которые объединяют в себе пять ферментативных функций, необходимых для репликации ротавируса. Одна из стратегий, которые вирусы используют для проникновения в клетку, заключается в кэпировании вирусной матричной РНК (мРНК) таким образом, чтобы она напоминала кэпированную мРНК самой клетки.

Кэпирование является одним из этапов созревания РНК, при котором к концу молекулы присоединяется структура, состоящая из модифицированных нуклеотидов и называемая кэпом. Этот механизм очень важен для последующего синтеза белков, однако вирусы также кэпируют свои собственные мРНК, чтобы захватить клеточную машину по синтезу белков. В случае ротавируса известно, что он использует белок VP3, однако структура этой молекулы не была известна в течение 30 лет.

Модули VP3 самоорганизуются в стабильную молекулу, способную одновременно захватывать не менее двух мРНК, что делает процесс эффективным. Знание структуры позволит разработать антивирусные препараты для профилактики или лечения ротавирусной инфекции.

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