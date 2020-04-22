Емельяненко последовал примеру Кадырова и побрился налысо

Фото опубликовано @alexemelyanenko

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко последовал примеру главы Чечни Размана Кадырова и побрился налысо. Видео доступно в Instagram-аккаунте тяжеловеса.

38-летний спортсмен побрился на камеру. «Все парикмахерские закрыты, а выглядеть нормально надо. Поэтому и решил побриться налысо», — заявил он.

Ранее 22 апреля чеченский лидер призвал мужское население республики избавиться от волос и позже предстал на видео бритым. Так Кадыров отреагировал на вопрос одного из чеченцев относительно возможности открыть парикмахерские и салоны, работа которых была приостановлена на фоне пандемии коронавируса.

Емельяненко находится в Грозном. Его поединок с Магомедом Исмаиловым был отложен из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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