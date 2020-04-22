Принц Чарльз признался в просмотре смешных видео во время самоизоляции

Британский принц Чарльз признался, что смотрел смешные видео в интернете во время самоизоляции после заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Статья наследника британского престола была опубликована в журнале Country Life. В ней Чарльз отметил пользу забавных видео, которые, по его мнению, помогают народу не падать духом в трудные времена, а затем похвалил британцев за доброту, которую они проявили во время эпидемии.

«Молодые люди ходят по магазинам за стариков, кто-то регулярно звонит по телефону тем, кто живет один, церковные службы записывают на видео и отправляют прихожанам по электронной почте, и, конечно, мы увидели наилучшее применение технических средств, позволяющее людям продолжать работать и в то же время не терять контакта друг с другом благодаря виртуальным вечеринкам, играм, пению — и одним из самых смешных видео за долгое время, которые я смотрел», — написал он.

В конце марта принц Чарльз заразился новой коронавирусной инфекцией. Спустя семь дней стало известно, что он выздоровел. В начале апреля принц обратился к британскому народу и призвал дождаться неизбежного конца эпидемии.

По последним данным, 22 апреля в мире выявлено 2,58 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 178,8 тысячи человек, 704,2 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 129 тысячи случаев заражения, погибли 17,3 тысячи человек.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. Болезнь также выявили у князя Монако Альбера II. 27 марта умерла 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!