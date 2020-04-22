Российские команды прошли в финал хакатона ЮНЕСКО для борьбы с коронавирусом

Три российские команды из Сколтеха и Московского физико-технического института прошли в финал хакатона ЮНЕСКО, организованного для поддержки молодых новаторов, ученых и дизайнеров по всему миру в разработке цифровых решений против коронавируса. Об этом сообщается на сайте Российского молодежного форума по управлению интернетом.

Россияне будут бороться за победу в финале конкурса с молодыми учеными из США, Индии, Китая, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Бразилии, Испании, ОАЭ. В числе проектов российских команд «CureIT'20», в котором предлагаются решения по строению химических веществ для подавления жизнедеятельности вируса при попадании в организм человека.

В конкурсе также принимает участие «Coronomy», созданный для помощи в борьбе с безработицей после коронавирусной пандемии. Третий проект — «Contact Tracer», приложение отслеживает контакты людей и оценивает риск заражения пользователя с помощью алгоритмов машинного обучения.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом свыше 2,5 миллиона человек, более 178 тысяч зараженных погибли, около 700 тысяч излечились.

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