Соловьев окончательно изгнал украинского политолога из студии

Телеведущий Владимир Соловьев окончательно изгнал из собственной передачи на телеканале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. Выпуск доступен на YouTube.

Инцидент произошел во время обсуждения несанкционированного митинга во Владикавказе. Украинский политолог заявил, что Росгвардия пряталась от участников акции, на что Соловьев возразил, что силовики наводили правопорядок и действовали очень аккуратно. Он обратил внимание гостя передачи на то, что множество людей заразятся коронавирусом из-за несоблюдения самоизоляции.

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В ответ на оправдание гостя шоу Соловьев решил выгнать его из студии навсегда. «Слушай, пшел вон. Домой в Киев. Уберите его отсюда. Это уже окончательно — домой. (...) Я один раз дал слабину и пустил его обратно, был неправ — пожалел. Не надо было жалеть. Все, вот просто все: игры закончились», — заключил он, объяснив, что не хочет слышать слова поддержки в адрес «абсолютно несчастных, заблудших, оказавшихся в беде [людей], которые вышли, заразятся, а потом будут умирать».

20 апреля перед зданием администрации Северной Осетии жители собрались с требованиями отменить режим всеобщей самоизоляции и помочь гражданам, пострадавшим финансово из-за распространения нового коронавируса. В Кремле заявили, что митинг был незаконным и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

В ходе эфира от 17 марта Соловьев уже навсегда выгонял Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя, однако спустя неделю тот извинился и вернулся на шоу. «Этими руками, считайте, воспитал, взрастил. Ну, выброшу — сопьется же», — пошутил тогда Соловьев.

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