Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри. Главный поставщик картошки для сети быстрого питания «Макдоналдс» вынужден был уйти на каникулы в связи с падением спроса на фоне эпидемии коронавируса. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал основатель компании Виктор Семенов.

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По его словам, с учетом технологии производства картофеля фри уход завода на каникулы планировался летом, в июле и августе, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции к плановым каникулам добавились еще три месяца. Причиной временной остановки предприятия послужило резкое падение спроса на картофель фри: в Европе потребление продукта уменьшилось на 80 процентов, в России на заказы «Белой дачи» приходилось меньше 10 процентов картофеля.

Владелец «Белой дачи» также отметил, что ситуация действительно серьезная, поскольку с подобным явлением бизнес раньше не сталкивался. Выход из положения Семенов видит в возможном расширении присутствия компании в сетях и запуске линейки блюд из картофеля для домашнего приготовления.

Первый в России завод по производству картофеля фри открылся в апреле 2018 года. Совместное предприятие «Белой дачи» и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer создавалось для снижения импорта картофеля фри в России, а также для сети ресторанов «Макдоналдс».

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