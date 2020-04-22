Ученый из UFC объяснил успех Нурмагомедова

Глава научного отдела Института подготовки атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роман Фомин объяснил успех россиянина Хабиба Нурмагомедова. Интервью со специалистом опубликовал RT.

Ученый отказался называть 31-летнего действующего чемпиона UFC «генетически одаренным атлетом». Однако Фомин подчеркнул, что подобного успеха невозможно достичь, не имея определенной предрасположенности. «Видно, что Нурмагомедов очень много и давно работает. Его восхождение на вершину — результат системного процесса», — заявил он.

В ходе интервью Фомин отметил, что Институт подготовки атлетов UFC неоднократно посещают его соотечественники — тяжеловес Алексей Олейник, а также представитель легчайшего дивизиона Петр Ян. Специалист отметил, что рад видеть россиян и помогает им в общении с местным персоналом.

Нурмагомедов — действующий обладатель титула чемпиона UFC в легком весе и дважды защитил пояс. Россиянин сломил сопротивление бывшего чемпиона ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018-го, а спустя год одолел временного чемпиона американца Дастина Порье. На счету российского бойца серия из 12 побед в рамках промоушена. Всего на счету Нурмагомедова 28 побед.

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