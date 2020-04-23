В российском регионе введут режим пропусков на майские праздники

В Свердловской области на майские праздники с 1 по 10 число введут пропускной режим, его технологию прорабатывают. Об этом заявил замглавы региона Павел Креков, передает РИА Новости.

Креков добавил, что задача властей — сделать так, чтобы «праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции». По его словам, регион вышел в состояние, при котором ситуация с коронавирусом может пойти на спад, и нужно «максимально изолироваться».

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Замглавы региона также сообщил, что в пятницу, 24 апреля, оперативный штаб обсудит, как должна работать пропускная система, чтобы быть «наиболее эффективной».

Ранее стало известно, что темпы заражения коронавирусом в России снижаются второй день подряд — это следует из данных оперативного штаба. 23 апреля число новых фактов инфицирования по всей стране составило 4774, 22 апреля — 5236, до этого — 5642.

Всего в России насчитывается почти 63 тысячи граждан с COVID-19. Скончалось 555 человек, поправилось 4891.

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