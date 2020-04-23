Мужчина случайно нашел раритетный мотоцикл в куче компоста

Житель Великобритании Крис Хопкинс (Chris Hopkins) обнаружил раритетный мотоцикл в куче компоста. Как пишет LADBible, мужчина случайно нашел его на своем садовом участке, которым он владеет восемь лет.

По словам 51-летнего британца, он вместе с двумя дочерьми Наташей и Скарлетт делал в саду альпийскую горку — композицию из камней и растений. Для ее создания мужчине была нужна плодородная земля, которую он решил взять с участка, куда предыдущие хозяева дома складывали садовые отходы.

Копнув на глубину около одного метра, Хопкинс с дочерьми наткнулись на металлическое колесо. Они подумали, что нашли старый детский велосипед, однако спустя несколько минут они откопали целый мотоцикл марки «Пуч» (Puch). «Я бы сказал, он был произведен в конце 1960-х — начале 1970-х годов, судя по его виду и тому, что я узнал в интернете», — заявил британец.

В надежде разгадать тайну появления мотоцикла на участке Хопкинс расспросил о нем соседей. Один из них сказал, что никогда не видел мотоцикл у бывших хозяев дома. Хопкинс выдвинул версию, что раритет был украден. По его мнению, воры могли бросить добычу на его участке. «Возможно, они забыли о нем или их поймали», — предположил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Британии нашла на своем садовом участке древнее сокровище — золотую монету, изготовленную 500 лет назад. В 2019 году подобная монета была продана на аукционе за 2,6 тысячи фунтов стерлингов (241,2 тысячи рублей).

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