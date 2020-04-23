Названы районы Петербурга с самыми дорогими хрущевками

Названы районы Санкт-Петербурга с самыми дорогими хрущевками — это Центральный, Московский и Василеостровский. В центре квартира в хрущевке стоит в два раза больше, чем такое же жилье в самом доступном районе — Красносельском. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на агентство недвижимости «Невский простор».

В Центральном районе средняя стоимость квартир, продающихся в таких домах, составляет 7,2 миллиона рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Московский район — в среднем 5,89 миллиона рублей. Хотя в данном округе, в зависимости от конкретной локации, можно найти жилье и за 3,9 миллиона рублей. Замыкает тройку Василеостровский район — около 5,64 миллиона рублей.

Самые доступные в Петербурге хрущевки расположены в Красносельском районе. Стоит жилье данного сегмента примерно 3,64 миллиона рублей. Нижняя планка — 2,6 миллиона рублей. За такую сумму можно приобрести «однушку», требующую ремонта, в отдаленном от метро квартале. За 4,33 миллиона рублей реально купить квартиру в хрущевке Красногвардейского района, за 4,49 миллиона — Невского.

По данным агентства, с октября 2019 года цены на питерские хрущевки выросли в среднем на 390 тысяч рублей.

В феврале этого года эксперты назвали районы Санкт-Петербурга с самыми дешевыми съемными квартирами. Ими оказались Кронштадтский (в среднем 21,5 тысячи рублей в месяц), Колпинский (24,5 тысячи рублей в месяц) и Петродворцовый (26,5 тысячи рублей) районы.

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