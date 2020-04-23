«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом

Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Функционер отметил, что, учитывая расположение стадиона и возможности прилегающей территории, домашний стадион москвичей может использоваться для помощи медикам в различных направлениях.

«Открытие Арена» введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Стадион, на котором проходили матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года, вмещает 45 360 человек.

По последним данным число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 628 527. Пандемия охватила 185 стран. В России с начала эпидемии заболели 57 999 человек. Из них уже вылечились 4420, 540 заболевших умерли. Москва — лидер среди российских регионов по числу заражений коронавирусом, в столице насчитывается почти 32 тысячи инфицированных.

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