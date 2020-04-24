Производитель каннабиса захотел купить права на название стадиона «Барселоны»

Деловой партнер боксера Майка Тайсона по производству каннабиса Алки Дэвид решил приобрести права на название домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу». Об этом сообщает The Sun.

Греческий бизнесмен отметил, что начал переговоры с клубом в начале недели и на данный момент уверен, что историческая для спорта сделка состоится. Ее финансовые подробности Дэвид не раскрыл.

Помимо бизнеса по производству каннабиса Дэвиду принадлежат несколько интернет-сайтов и провайдер кабельного телевидения. Как именно будет называться «Камп Ноу» после заключения контракта, не уточняется.

В начале недели «Барселона» объявила, что впервые в своей истории продаст права на название домашнего стадиона, а вырученные средства направит на борьбу с коронавирусом. «Камп Ноу» был открыт в 1957 году. С тех пор арена несколько раз перестраивалась. Сейчас ее вместимость составляет почти 100 тысяч зрителей.

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