В Москве коронавирусом заразились еще три тысячи жителей

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за 24 часа составило 2957, общее количество инфицированных в городе увеличилось почти до 37 тысяч, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

На протяжении последних двух дней в столице наблюдалась тенденция к снижению темпов заболеваемости на 500 человек ежедневно. Сегодня эти позитивные показатели откатились к прежним значениям.

Умерло еще 37 пациентов в возрасте от 37 до 86 лет. Самый молодой скончавшийся страдал гипертонией, у него был диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Общее число смертей в столице выросло до 325.

За сутки поправилось 287 горожан. Всего в городе вылечилось 2735 человек.

В Подмосковье заразилось 611 граждан. Число инфицированных жителей приблизилось к восьми тысячам.

К 24 апреля в целом по России насчитывается 68 622 человека с COVID-19. Погибли 615 пациентов, еще 5,5 выздоровели.

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