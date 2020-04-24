Трамп прокомментировал сообщения о критическом состоянии Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп назвал беспочвенными сообщения о критическом состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что эта информация не соответствует действительности. «Я надеюсь, что он не испытывает проблем со здоровьем. <...> Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны», — подчеркнул Трамп.

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Ранее южнокорейское агентство «Ёнхап» опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

21 апреля CNN сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Сведения в Вашингтоне получают от одного из американских представителей с прямым доступом к информации.

Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля, что вызвало целый ряд подозрений по поводу состояния его здоровья. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании.

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