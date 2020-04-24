Управляющий делами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом и госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле.

«Митрополит по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что у священнослужителя начальная стадия заболевания, и его состояние не вызывает опасений. Он продолжит работу на посту председателя рабочей группы в удаленном режиме.

21 апреля в Москве скончался 48-летний настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин. Он выступал против закрытия храмов в период эпидемии, а потом сам заразился новым вирусом.

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