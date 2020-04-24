Весившая больше центнера студентка нашла способ похудеть вдвое без операций

Жительница английского города Брентвуд, графство Эссекс, которая в 18 лет весила больше центнера, нашла способ похудеть вдвое без операций. Об этом сообщает издание The Mirror.

18-летняя Холли Болтон (Holly Bolton) страдала лишним весом с 12 лет. Над ней издевались в школе, и она не знала, как похудеть. Врачи сказали ей, что избавиться от лишних килограммов не удастся без хирургического вмешательства, но перенести такую операцию в столь юном возрасте ей было бы тяжело.

Болтон обращалась к диетологу, но это не дало результата. «Предупреждения врачей имели противоположный эффект, потому что я чувствовала себя такой смущенной и так стыдилась, что начинала есть, чтобы успокоиться, и в итоге набрала еще больший вес», — пояснила она. На пике девушка весила 114 килограммов.

Холли Болтон Фото: Slimming World

Ей удалось изменить ситуацию, когда она записалась в группу для худеющих по программе Slimming World. Благодаря диете и поддержке единомышленников Болтон полюбила выполнять упражнения в спортзале и обрела уверенность в себе. Теперь ее вес составляет 63 килограмма. «Я наслаждаюсь чувством достижения цели и позитивно воспринимаю собственное тело», — сказала она.

Из-за вспышки коронавируса Slimming World временно приостановили работу своих групп. Но Болтон все равно посещает еженедельные занятия онлайн. Ей нравится поддержка, которую она получает от других членов группы.

«Когда в мире происходит столько всего, легко потерять свои цели или отвлечься от них. Членство в группе помогает сфокусироваться на том, чего ты хочешь достичь», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница Англии испугалась смерти и похудела на 44 килограмма после того, как врач сообщил ей, что если она не сядет на диету, то может умереть. Из-за лишних килограммов британка не могла самостоятельно одеваться и мыться.

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