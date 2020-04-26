Российский футболист вспомнил о выходках одноклубника-нациста

Российский и грузинский футболист «СКА Хабаровск» Ираклий Квеквескири рассказал об игре в венгерской «Пече» — своем первом профессиональном клубе. Интервью опубликовано на портале Sport24.

30-летний полузащитник рассказал, что в раздевалке «Печи» игроки делились на легионеров и местных, что рождало конфликты. Квеквескири вспомнил об эпизоде, когда ему прислали новые бутсы, на которых была нанесена надпись Fuck Russia («к черту Россию» — пер. «Ленты.ру»). Россиянин отметил, что ощутил глубокую обиду. Капитан команды помог хавбеку разрешить ситуацию, вынудив остальных игроков приобрести новые бутсы для Квеквескири. Позже россиянин узнал, один из его одноклубников, нацист, оказался зачинщиком данного розыгрыша.

Квеквескири вспомнил и о других выходках игрока-нациста. «Он мог подойти и сказать: "Возьми ключи от моего дома, а то я устал от своей жены, забирай ее себе и делай с ней что хочешь"», — рассказал россиянин. Он подчеркнул, что подобный юмор ему не нравился.

Помимо «Печи», Квеквескири выступал за московский «Арарат», «Динамо» из Батуми, армянский «Алашкерт».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!