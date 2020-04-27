ФИФА предложила увеличить количество замен из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет увеличить количество замен в матчах с трех до пяти. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на представителя организации.

Федерация считает, что футболисты из-за приостановки чемпионатов не могут полноценно тренироваться и сейчас находятся не в лучшей форме. При этом после возобновления турниров им придется провести много матчей в сжатые сроки, поэтому из-за перегрузок риск получения травм повысится. Увеличение количества замен должно положительно сказаться на здоровье игроков.

Предложение ФИФА должно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Отмечается, что решение может коснуться следующего сезона, а также чемпионата Европы, который должен пройти летом 2021 года.

В большинстве мировых футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса сезон временно приостановлен. Продолжаются розыгрыши нескольких национальных турниров, среди которых первенство Белоруссии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!