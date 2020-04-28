Более 700 иранцев пытались лечиться метанолом от коронавируса и умерли

Более 700 иранцев умерли, выпив токсичный метанол в качестве лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил советник министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Хасаниан (Hossein Hassanian), передает Associated Press.

Агентство отмечает, что приведенные Хасанианом цифры сильно выше, чем опубликованные ведомством. По словам советника, разница объясняется тем, что множество отравившихся скончалось не в больницах. «За их пределами погибли около 200 человек», — пояснил он.

Ранее представитель Миндзрава заявлял, что с 20 февраля от приема метилового спирта умерли 525 человек. При этом в общей сложности отравились свыше 5 тысяч иранцев, поверивших в слух о возможности вылечиться. Из них примерно у 90 процентов наблюдается частичная или полная потеря зрения.

По данным правительства, в 2020 году зафиксировано в десять раз больше случаев отравления алкоголем, чем годом ранее.

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О первых случаях отравления алкоголем в Иране стало известно еще в марте. Тогда сообщалось, что контрафактные напитки по ошибке употребляли как лекарство от коронавируса.

В соответствии с нормами шариата, в стране действует сухой закон. Он запрещает производство и потребление алкогольных напитков на территории Ирана, исключение — некоторые общины, живущие на его территории. Для того чтобы население не путало метанол и пригодный для питья спирт, в первый добавляют цвет, однако подпольные производители алкоголя нередко «отбеливают» метиловый спирт и добавляют его в свои напитки.

В Иране, по последним данным, свыше 91 тысячи заразившихся SARS-CoV-2, более 5,8 тысячи умерших. Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. С начала эпидемии умерли более 211 тысяч, выздоровели более 890 тысяч. Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США, Испания и Италия.

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