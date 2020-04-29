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Женщина решилась на преждевременные роды ради умирающего мужа

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Бекки Флинт и Джейми Хантер
Бекки Флинт и Джейми Хантер
Фото: из личного архива

Жительница английского города Бирмингем решилась на преждевременные роды, чтобы умирающий муж смог увидеть ребенка перед смертью. Об этом сообщает издание Daily Star.

38-летний учитель физкультуры и футбольный тренер Джейми Хантер (Jamie Hunter) был счастлив, когда узнал, что он и его возлюбленная Бекки Флинт (Beccy Flint) ждут ребенка в конце мая 2020 года. Но в октябре Хантер начал испытыать боль в боку и обратился за медицинской помощью. В марте у него диагностировали рак почки.

В апреле врачи сообщили Хантеру, что рак распространился на печень и вступил в неизлечимую стадию. В результате Хантер и Флинт решили родить ребенка преждевременно — 10 мая, чтобы Хантер смог увидеть сына.

Лучший друг Хантера Фил Тейлор (Phil Taylor) создал страницу на краудфандинговом сайте JustGiving, чтобы собрать деньги в помощь семье Хантера. Из намеченных 100 тысяч фунтов (9,1 миллиона рублей) ему удалось собрать уже половину.

«Джейми никогда не сможет отметить первый день рождения своего ребенка, научить его плавать и ездить на велосипеде и быть рядом с ним, когда он в первый раз пойдет в школу. Бекки может родить ребенка уже без Джейми, так как его состояние ухудшается с каждым днем», — написал Тейлор. Он добавил, что Хантер всегда был выдающейся ролевой моделью для своих учеников, которые очень его любят.

Тейлор планирует организовать различные мероприятия, в том числе футбольные турниры, благотворительные футбольные матчи и соревнования по бегу и велоспорту, чтобы собрать тех, кто беспокоится о судьбе Хантера.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Дербишир решил исполнить все свои желания до того, как умрет, когда узнал, что у него неизлечимая стадия рака. В первую очередь он решил поскорее организовать свадьбу со своей возлюбленной.

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