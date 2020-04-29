Женщина решилась на преждевременные роды ради умирающего мужа

Жительница английского города Бирмингем решилась на преждевременные роды, чтобы умирающий муж смог увидеть ребенка перед смертью. Об этом сообщает издание Daily Star.

38-летний учитель физкультуры и футбольный тренер Джейми Хантер (Jamie Hunter) был счастлив, когда узнал, что он и его возлюбленная Бекки Флинт (Beccy Flint) ждут ребенка в конце мая 2020 года. Но в октябре Хантер начал испытыать боль в боку и обратился за медицинской помощью. В марте у него диагностировали рак почки.

В апреле врачи сообщили Хантеру, что рак распространился на печень и вступил в неизлечимую стадию. В результате Хантер и Флинт решили родить ребенка преждевременно — 10 мая, чтобы Хантер смог увидеть сына.

Лучший друг Хантера Фил Тейлор (Phil Taylor) создал страницу на краудфандинговом сайте JustGiving, чтобы собрать деньги в помощь семье Хантера. Из намеченных 100 тысяч фунтов (9,1 миллиона рублей) ему удалось собрать уже половину.

«Джейми никогда не сможет отметить первый день рождения своего ребенка, научить его плавать и ездить на велосипеде и быть рядом с ним, когда он в первый раз пойдет в школу. Бекки может родить ребенка уже без Джейми, так как его состояние ухудшается с каждым днем», — написал Тейлор. Он добавил, что Хантер всегда был выдающейся ролевой моделью для своих учеников, которые очень его любят.

Тейлор планирует организовать различные мероприятия, в том числе футбольные турниры, благотворительные футбольные матчи и соревнования по бегу и велоспорту, чтобы собрать тех, кто беспокоится о судьбе Хантера.

Ранее сообщалось, что житель английского графства Дербишир решил исполнить все свои желания до того, как умрет, когда узнал, что у него неизлечимая стадия рака. В первую очередь он решил поскорее организовать свадьбу со своей возлюбленной.

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