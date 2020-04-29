Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»

Бывший теннисист Евгений Кафельников описал порядки, по которым, по его мнению, живут люди в России. Интервью со спортсменом состоялось на портале Sportrecs.

«Да, я откровенно говорю: у нас — не все как у людей. А за свою планку беру цивилизованные страны, где я был», — заявил он. Бывший теннисист подчеркнул, что объездил почти все страны мира и считает, что ему повезло. Уезжать из России он, по собственному признанию, не планирует.

В марте 2020 года между Кафельниковым и его дочерью Алесей разгорелся скандал. Тогда бывший спортсмен обвинил девушку в постоянной лжи. Та в свою очередь заявила, что общение с отцом доводило ее до нервного срыва и суицидальных мыслей.

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также обладатель золотой медали Олимпиады 2000 года в Сиднее.

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