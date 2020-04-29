В российском пансионате для инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса

В Сызранском пансионате для людей с инвалидностью в Самарской области зафиксирована вспышка коронавируса. Там инфекция выявлена у 35 человек, большая часть которых — пациенты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперштаб в среду, 29 апреля.

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«Одна пациентка была госпитализирована с пневмонией, остальные находятся в пансионате. Их состояние оценивается как удовлетворительное. У большинства болезнь протекает бессимптомно», — приводит агентство сообщение оперштаба.

Причина вспышки коронавируса устанавливается. В оперштабе подчеркнули, что за границей никто из сотрудников больницы в последнее время не был. «Первая заболевшая — пациентка. Остальные — контактные», — добавили там.

Всего в Самарской области зарегистрировано 327 случаев заражения, из которых 55 — в последние сутки. В России коронавирусом в общей сложности заразилось почти 100 тысяч человек.

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