Емельяненко рассмешил фанатов фотографией светлых мыслей в голове

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сделал селфи против солнца и поделился снимком в своем акканте в Instagram.

Спортсмен написал, что ему удалось запечатлеть светлые мысли в голове. Подписчики оставили под постом больше 500 комментариев, многие из которых носят шуточный характер. Некоторые назвали Емельяненко святым, а один из болельщиков отметил, что голова бойца похожа на диско-шар.

25 апреля Емельяненко провел хиджаму (капиллярное кровопускание в исламской медицине) на шее и затылке, после чего заявил, что теперь в его голове остались только светлые мысли.

Емельяненко находится в Грозном. Его поединок с Магомедом Исмаиловым был отложен из-за распространения коронавирусной инфекции. 38-летний спортсмен провел 37 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 29 побед и потерпел 7 поражений. Еще один поединок завершился вничью.

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