Емельяненко сделал кровопускание на затылке и похвастался светлыми мыслями

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел хиджаму (капиллярное кровопускание в исламской медицине) на шее и затылке. Фотографию процедуры спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Спортсмен отметил, что теперь у него в голове остались только светлые мысли. Емельяненко также посоветовал всем последовать его примеру.

22 апреля Емельяненко последовал примеру главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо, сняв процесс стрижки на видео.

Емельяненко находится в Грозном. Его поединок с Магомедом Исмаиловым был отложен из-за вспышки коронавирусной инфекции. 38-летний спортсмен провел 37 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 29 побед и потерпел 7 поражений. Еще один поединок завершился вничью.

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