Российская ипотека выстояла в кризис

Российская ипотека лучше других сегментов кредитования справилась с кризисом и выстояла. Об этом говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ), поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

По его данным, в первом квартале 2020 года банки выдали более 305 тысяч ипотечных кредитов (на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года) на общую сумму в 755 миллиардов рублей (на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года). Максимальный прирост был достигнут в марте — по количеству выдачи показатели 2020 года превысили показатели 2019 года на 30 процентов (120 тысяч), по объему выдач — на 45 процентов (более 300 миллиардов рублей).

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Несмотря на то что объем выдач ипотеки в период карантина сократился почти в два раза, кризис меньше всего отразился на этом сегменте. По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, это связано, во-первых, с традиционным представлением населения о надежности вкладов инвестиций в недвижимость; во-вторых, — с желанием заемщиков успеть приобрести жилье до роста цен на него. С учетом процесса заключения договоров купли-продажи недвижимости и ипотечного кредитования, который длится несколько месяцев, на апрель также пришлось закрытие сделок, заключенных до введения ограничительных мер.

Важным событием стало снижение крупнейшими российскими банками ставки по ипотеке в соответствии с распоряжением президента РФ. Это произошло впервые с того момента, как в марте экономика столкнулась с последствиями распространения коронавируса и обвала цен на нефть.

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