В UFC усомнились в возможности боя Нурмагомедова с Фергюсоном в 2020 году

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт усомнился в возможности организации боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в 2020 году. Об этом функционер заявил во время общения с болельщиками на форуме в Reddit.

При этом президент организации заявил, что обязательно попытается устроить поединок еще раз, однако не знает, что еще может случиться, когда он снова попробует сделать это.

10 апреля стало известно, что турнир UFC, намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. В главном поединке за звание чемпиона организации в легком весе должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон, но бой сорвался в пятый раз. 1 апреля россиянин заявил, что не сможет принять участие в нем, поскольку границы России закрыты и он остался в Дагестане на самоизоляции.

Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, американцы должны встретиться 9 мая. На кону будет пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

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