В спортивном бизнесе заметили революцию благодаря пандемии

Обозреватель рестлинга на сайте vsplanet.net, ведущий радио Sputnik Алексей Красильников по просьбе «Ленты.ру» проанализировал происходящее в World Wrestling Entertainment (WWE) — крупнейшем рестлинг-промоушене мира — во время пандемии коронавируса.

«Сейчас мы наблюдаем определенную революцию всей бизнес-модели: WWE активно уходит в онлайн-пространство, и работа в эпоху пандемии стала достаточно любопытным экспериментом относительно того, как все будет дальше», — считает эксперт.

Красильников заметил, что в последние годы доходы WWE от таких традиционных видов коммерческой деятельности, как продажа билетов на «домашние» шоу и торговля сувенирной продукции, падают. Это может натолкнуть руководство промоушена на изобретение новой бизнес-модели в спортивно-развлекательной отрасли, которая будет опираться на онлайн-видеосервисы и социальные сети, рассуждает обозреватель, отмечая, что «коронавирус просто ускорил тот момент, когда об этом нужно было задуматься».

«Если резюмировать: телевизионным шоу не угрожает ничего, а вот нетелевизионные шоу со зрителями — вот здесь уже очень скоро будет что-то новое», — подытожил Красильников.

В конце марта этого года WWE впервые провела WrestleMania, свое главное шоу года, без зрителей. WrestleMania 36 снимали в течение двух дней в подготовительном центре WWE во Флориде и транслировали двумя частями 4 и 5 апреля. По итогам шоу в WWE отчитались о рекордном потреблении контента зрителями — было просмотрено 46 миллионов часов различных видео, кроме того, рекордно выросло число подписчиков онлайн-платформы WWE Network, увеличившись до 2,1 миллиона.

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