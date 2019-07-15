WWE вернет Халка Хогана

World Wrestling Entertainment (WWE) выпустил анонс специального выпуска шоу WWE Monday RAW, где выступят ветераны рестлинга: в частности, планируется возвращение Халка Хогана. Видео опубликовано в YouTube-канале промоушена.

Среди приглашенных звезд в шоу выступят Стив Остин, Рэйзор Рамон и Шон Майклс. Выпуск получил специальное название — RAW Reunion.

Материалы по теме Титаны в трико Герои и злодеи избивают друг друга на потеху публике. Почему это нравится миллионам?

RAW Reunion покажет как звезд рестлинга прошлых лет, так и действующих атлетов. Шоу пройдет 22 июля.

Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа, — прим. «Ленты.ру») является одним из самых узнаваемых рестлеров в истории по версии издания IGN. Наибольшей популярности он добился в середине 1980-х и 1990-х. Хоган неоднократно покидал WWE и возвращался в организацию. В последний раз он выступал под эгидой промоушена в 2015-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!