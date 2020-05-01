В Петербурге более сотни сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

Более сотни сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге заразились коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает ТАСС.

С начала апреля инфекция выявлена у 111 работников медучреждения. «Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения», — сказано в сообщении. При этом институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных.

В то же время комитет опроверг информацию о заражении коронавирусом руководства НИИ. Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности.

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За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

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