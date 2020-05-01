В Великобритании выявили наиболее уязвимые для коронавируса этнические группы

Смертность среди представителей различных этнических групп в Великобритании значительно отличается. К таким выводам пришли ученые британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS), доклад которых доступен на сайте.

По их данным, самый высокий уровень летальности в больницах страны на душу населения зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона и африканских стран, а также Пакистана и Бангладеша. Этот показатель в два-три раза выше, чем среди белого населения страны. Также смертность оказалась выше в диаспоре индийцев и малых этнических группах белого населения. В то же время ирландцев признали единственным этносом, число летальных исходов в котором оказалось меньше, чем среди британцев.

Исследователи считают, что эта разница обусловлена сложным набором экономических и социальных факторов, а также состоянием здоровья граждан. Кроме того, на уровень смертности влияют географическое распределение и плотность населения в том или ином населенном пункте.

30 апреля премьер-министр Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании можно считать прошедшим. По его словам, на следующей неделе карантинные меры могут быть ослаблены, но все шаги по их снятию будут согласованы с медицинскими экспертами.

По данным на 1 мая, в мире более 3,25 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 233 тысяч скончались, более 1 миллиона излечились. Великобритания входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от коронавируса, наряду с США, Испанией, Италией и Францией. В стране выявлено свыше 172 тысяч случаев заражения, из них 26 тысяч человек скончались.

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