Бывший футболист сборной России оправдался за слова о дармоедах

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов оправдался за свои слова о тех, кто рассчитывает на финансовую помощь от государства во время пандемии коронавируса. Его слова приводит Sport24.

Бывший футболист сборной России заявил, что пошутил и имел в виду своих футболистов, говоря о дармоедах. Он посоветовал окружающим «дружить с юмором».

3 мая Шалимов резко высказался о россиянах, которые критикуют власти за недостаточную помощь гражданам во время пандемии. В частности, он посоветовал им «сменить профессию».

После 22 матчей Тинькофф Российской премьер-лиги «Ахмат» замыкают турнирную таблицу чемпионата.

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